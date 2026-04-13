Schweizer Aktienmarkt startet in die Börsenwoche im Minus

Grossbritannien unterstützt Seeblockade nicht

Irans Militär bezeichnet Seeblockade als «Akt der Piraterie»

Berlin und Stockholm reagieren auf hohe Spritpreise

Teheran zeigt sich ob der geplanten Seeblockade unbeeindruckt

Nach Trumps Seeblockade-Ankündigung steigen Ölpreise kräftig

US-Seeblockade beginnt heute Nachmittag