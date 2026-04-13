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Krieg in Nahost Trumps geplante Seeblockade ist für Teheran «Akt der Piraterie»

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Schweizer Aktienmarkt startet in die Börsenwoche im Minus
  • Grossbritannien unterstützt Seeblockade nicht
  • Irans Militär bezeichnet Seeblockade als «Akt der Piraterie»
  • Berlin und Stockholm reagieren auf hohe Spritpreise
  • Teheran zeigt sich ob der geplanten Seeblockade unbeeindruckt
  • Nach Trumps Seeblockade-Ankündigung steigen Ölpreise kräftig
  • US-Seeblockade beginnt heute Nachmittag
  • Die Ereignisse vom Wochenende

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 12.4.2026, 19:30 Uhr

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