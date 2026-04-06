Trump hält Pressekonferenz um 19 Uhr

Trump bekräftigt Ultimatum an Iran

Iran lehnt US-Vorschlag für Waffenstillstand ab

Scharif-Universität in Teheran Ziel von Angriffen

Angriffe auf Israel von drei Seiten

Iran meldet Angriffe auf Industrie im Landeszentrum

Unternehmen in der Golfregion erwägen Umzug nach Istanbul

Trump lehnt vorgeschlagene 45-Tage-Waffenruhe ab

Ölpreise sinken leicht wegen Unsicherheit im Iran-Konflikt