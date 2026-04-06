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Krieg in Nahost Um 19 Uhr: US-Präsident Trump hält Pressekonferenz

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump hält Pressekonferenz um 19 Uhr
  • Trump bekräftigt Ultimatum an Iran
  • Iran lehnt US-Vorschlag für Waffenstillstand ab
  • Scharif-Universität in Teheran Ziel von Angriffen
  • Angriffe auf Israel von drei Seiten
  • Iran meldet Angriffe auf Industrie im Landeszentrum
  • Unternehmen in der Golfregion erwägen Umzug nach Istanbul
  • Trump lehnt vorgeschlagene 45-Tage-Waffenruhe ab
  • Ölpreise sinken leicht wegen Unsicherheit im Iran-Konflikt
  • Kämpfe zwischen Israel und Hisbollah fordern weitere Opfer

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.4.2026, 19:30 Uhr

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