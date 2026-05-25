- Der UNO-Sicherheitsrat hat einen Angriff auf ein Atomkraftwerk in den Vereinigten Arabischen Emiraten als völkerrechtswidrig bezeichnet.
- Das israelische Militär hat seinen Vorstoss mit Bodentruppen im Südlibanon ausgeweitet.
- Die iranischen Revolutionsgarden behalten sich das Recht auf Vergeltung für jegliche Verletzungen der Waffenruhe durch die USA vor. Man habe mit Luftverteidigungsmassnahmen reagiert.
- Das US-Militär hat in der Nacht Angriffe gegen Ziele im Süden des Irans ausgeführt – zur «Selbstverteidigung», wie US-Medien berichten.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Jüngste Angriffe zeigten «boshaften Willen der USA», so der Iran
- UNO: Angriff auf Kernkraftwerk verstösst gegen Völkerrecht
- Libanon: Gesundheitsministerium meldet über 30 Tote
- Insider: Israel fliegt mehr als 120 Luftangriffe auf Libanon
- Bericht: Iran lässt 25 Schiffe Strasse von Hormus passieren
- Netanjahu meldet Angriff auf neuen Hamas-Chef
- Israel weitet Vorstoss im Libanon aus
- Bericht: Zugang zu Internet im Iran zum Teil wiederhergestellt
- Explosion an Tanker vor Küste Omans
- Israelische Angriffe auf Libanon fordern mehrere Tote
Quellen: Agenturen, SRF