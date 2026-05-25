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Krieg in Nahost UNO-Sicherheitsrat missbilligt Angriff auf Atomkraftwerk

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25.05.2026, 06:40

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Themen in diesem Newsticker

  • Jüngste Angriffe zeigten «boshaften Willen der USA», so der Iran
  • UNO: Angriff auf Kernkraftwerk verstösst gegen Völkerrecht
  • Libanon: Gesundheitsministerium meldet über 30 Tote
  • Insider: Israel fliegt mehr als 120 Luftangriffe auf Libanon
  • Bericht: Iran lässt 25 Schiffe Strasse von Hormus passieren
  • Netanjahu meldet Angriff auf neuen Hamas-Chef
  • Israel weitet Vorstoss im Libanon aus
  • Bericht: Zugang zu Internet im Iran zum Teil wiederhergestellt
  • Explosion an Tanker vor Küste Omans
  • Israelische Angriffe auf Libanon fordern mehrere Tote

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 26.5.2026, 19:30 Uhr

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