- US-Oberbefehlshaber meldet, über 10'000 iranische Ziele zerstört zu haben, darunter 92 Prozent der grössten Schiffe und zwei Drittel der Rüstungsanlagen. Der Beschuss Israels durch den Iran geht allerdings weiter.
- Israels Aussenminister Gideon Saar fordert von der UNO die Verurteilung der Hisbollah als Terrormiliz und thematisiert die Rolle des Iran als Bedrohung für die regionale Sicherheit.
- Irans Militärführung hat Verhandlungen mit den USA über ein Kriegsende zurückgewiesen. Ein Regierungsvertreter erklärte aber, der US-Vorschlag werde geprüft. Der Iran hat seinerseits einen Forderungskatalog vorgelegt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Israel soll Kommandant der IRGC-Marine getötet haben
- USA melden massive Schwächung iranischer Militärkapazitäten
- Länder planen Entlastungen wegen Energiepreisen
- Diplomatische Widersprüchlichkeiten um US-Iran-Verhandlungen
- G7 diskutiert Freigabe strategischer Ölreserven
- Dritter israelischer Soldat bei Kämpfen im Libanon getötet
- China fordert sofortige Waffenruhe im Nahost-Konflikt
- Tote und Verletzte durch Raketentrümmer in Abu Dhabi
- Israel streicht iranische Spitzenpolitiker von Abschussliste
- Sieben Raketenwellen auf Israel fordern Verletzte
Quellen: Agenturen, SRF