 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in Nahost US-Armee: Irans militärische Produktionsfähigkeit ist zerstört

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Israel soll Kommandant der IRGC-Marine getötet haben
  • USA melden massive Schwächung iranischer Militärkapazitäten
  • Länder planen Entlastungen wegen Energiepreisen
  • Diplomatische Widersprüchlichkeiten um US-Iran-Verhandlungen
  • G7 diskutiert Freigabe strategischer Ölreserven
  • Dritter israelischer Soldat bei Kämpfen im Libanon getötet
  • China fordert sofortige Waffenruhe im Nahost-Konflikt
  • Tote und Verletzte durch Raketentrümmer in Abu Dhabi
  • Israel streicht iranische Spitzenpolitiker von Abschussliste
  • Sieben Raketenwellen auf Israel fordern Verletzte

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 25.3.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)