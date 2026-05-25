- Die USA pochen im Konflikt mit dem Iran auf eine diplomatische Lösung, schliessen aber laut US-Aussenminister Marco Rubio andere Wege nicht aus.
- US-Präsident Donald Trump erklärte, die USA hätten nicht die Absicht, ein Abkommen mit dem Iran «zu überstürzen».
- Zuvor gab es Spekulationen zu einer möglichen Absichtserklärung zwischen dem Iran und den USA hinsichtlich eines Endes des Krieges.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- US-Aussenminister Rubio: Haben Iran solides Angebot vorgelegt
- Die wichtigsten Ereignisse des Vortages
Quellen: Agenturen, SRF