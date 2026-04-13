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Krieg in Nahost US-Blockade der Strasse von Hormus gilt ab jetzt

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Ankündigung von Trump: US-Blockade von Hormus offiziell begonnen
  • Irans Justiz bearbeitet Fälle wie im Kriegszustand
  • Rotes Kreuz besorgt über Angriffe auf Sanitäter im Libanon
  • Öltanker mit Iran-Verbindung verlassen Golf vor US-Blockade
  • Papst reagiert auf Trumps Verbalattacke
  • Israel meldet Einkreisung von Hisbollah-Hochburg im Südlibanon
  • Macron plant Konferenz für Hormus-Mission mit Verbündeten
  • Für China waren Gespräche «Schritt in die richtige Richtung»
  • Schweizer Aktienmarkt startet in die Börsenwoche im Minus
  • Grossbritannien unterstützt Seeblockade nicht

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 12.4.2026, 19:30 Uhr

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