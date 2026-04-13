- Irans Streitkräfte haben die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Seeblockade in der Strasse von Hormus als «Akt der Piraterie» bezeichnet.
- Nach der US-Ankündigung einer Blockade in der Strasse von Hormus steigen die Ölpreise deutlich.
- Das US-Militärkommando Centcom hat bekannt gegeben, dass die Seeblockade am Montag um 10 Uhr US-Ostküstenzeit (16 Uhr MESZ) beginnt.
- Der iranische Präsident Massud Peseschkian bezeichnete die angeblichen Doppelstandards der USA als das grösste Hindernis für eine Einigung im derzeitigen Konflikt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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Quellen: Agenturen, SRF