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Krieg in Nahost US-Blockade der Strasse von Hormus in Kraft

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran warnt vor Eskalation in Strasse von Hormus
  • Pakistans Premier: Waffenruhe hält
  • Wadephul fordert Fortsetzung der Verhandlungen
  • Ankündigung von Trump: US-Blockade von Hormus offiziell begonnen
  • Irans Justiz bearbeitet Fälle wie im Kriegszustand
  • Rotes Kreuz besorgt über Angriffe auf Sanitäter im Libanon
  • Öltanker mit Iran-Verbindung verlassen Golf vor US-Blockade
  • Papst reagiert auf Trumps Verbalattacke
  • Israel meldet Einkreisung von Hisbollah-Hochburg im Südlibanon
  • Macron plant Konferenz für Hormus-Mission mit Verbündeten

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 12.4.2026, 19:30 Uhr

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