Agentur: Iran lehnt Teilnahme an Gesprächen mit USA ab

Israel veröffentlicht Karte besetzter Gebiete im Libanon

Weitere Attacke in London auf jüdische Einrichtung

Bericht: Keine Entscheidung im Iran zu Verhandlungen mit USA

Türkei fordert Verlängerung von Waffenruhe

Widersprüchliche Angaben zu US-Delegation in Islamabad

Neue Verhandlungen? Noch keine Bestätigung aus Teheran

US-Delegation am Montag für Verhandlungen in Islamabad

Bericht: Iran nimmt Ausländer wegen Starlink-Schmuggels fest