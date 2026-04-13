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Krieg in Nahost US-Delegation reist nach Islamabad – Trump droht mit Luftschlägen

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Bericht: Keine Entscheidung im Iran zu Verhandlungen mit USA
  • Türkei fordert Verlängerung von Waffenruhe
  • Widersprüchliche Angaben zu US-Delegation in Islamabad
  • Neue Verhandlungen? Noch keine Bestätigung aus Teheran
  • US-Delegation am Montag für Verhandlungen in Islamabad
  • Bericht: Iran nimmt Ausländer wegen Starlink-Schmuggels fest
  • Iran: Weit von endgültiger Einigung mit USA entfernt
  • Huthi-Miliz im Jemen droht mit neuen Angriffen
  • Bericht: Israel teilt Südlibanon in drei Zonen auf
  • Schiffe von MSC und TUI haben Strasse von Hormus passiert

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 17.4.2026, 12 Uhr

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