Bericht: Keine Entscheidung im Iran zu Verhandlungen mit USA

Türkei fordert Verlängerung von Waffenruhe

Widersprüchliche Angaben zu US-Delegation in Islamabad

Neue Verhandlungen? Noch keine Bestätigung aus Teheran

US-Delegation am Montag für Verhandlungen in Islamabad

Bericht: Iran nimmt Ausländer wegen Starlink-Schmuggels fest

Iran: Weit von endgültiger Einigung mit USA entfernt

Huthi-Miliz im Jemen droht mit neuen Angriffen

Bericht: Israel teilt Südlibanon in drei Zonen auf