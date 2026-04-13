- Der Iran hat die Öffnung der Strasse von Hormus rückgängig gemacht. Als Grund wird die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA angeführt.
- Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump reist erneut eine Delegation aus Washington für Verhandlungen in die pakistanische Hauptstadt Islamabad.
- Durch den Iran-Krieg im Persischen Golf gestrandete Kreuzfahrtschiffe haben erfolgreich die Strasse von Hormus durchquert und sind auf dem Weg nach Europa.
- Der französische Präsident Emmanuel Macron meldet den Tod eines französischen Blauhelmsoldaten im Libanon. Unifil bestätigt den Vorfall.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Bericht: Keine Entscheidung im Iran zu Verhandlungen mit USA
- Türkei fordert Verlängerung von Waffenruhe
- Widersprüchliche Angaben zu US-Delegation in Islamabad
- Neue Verhandlungen? Noch keine Bestätigung aus Teheran
- US-Delegation am Montag für Verhandlungen in Islamabad
- Bericht: Iran nimmt Ausländer wegen Starlink-Schmuggels fest
- Iran: Weit von endgültiger Einigung mit USA entfernt
- Huthi-Miliz im Jemen droht mit neuen Angriffen
- Bericht: Israel teilt Südlibanon in drei Zonen auf
- Schiffe von MSC und TUI haben Strasse von Hormus passiert
Quellen: Agenturen, SRF