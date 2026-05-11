- Der Iran verfügt US-Medienberichten zufolge immer noch über etwa 70 Prozent seiner mobilen Abschussrampen sowie rund 70 Prozent des Raketenarsenals.
- US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat Spekulationen über stark aufgezehrte Munitions- und Raketenvorräte des US-Militärs heruntergespielt.
- Das Pentagon hat mitgeteilt, dass die Kosten des US-Kriegs im Iran für die USA bisher 29 Milliarden Dollar betragen. ¨
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Wieder Hinrichtung wegen des Vorwurfs der Spionage für Israel
- US-Medien: Iran besitzt noch Grossteil seines Raketenarsenals
- Thema Iran: Trump spielt Differenzen mit China herunter
- USA: Auch China lehnt iranische Maut in der Strasse von Hormus ab
- US-Senator traut Pakistan nicht als Vermittler im Iran-Krieg
- Teheran: USA wollen vollständige Kapitulation Irans
- Israel und Hisbollah greifen einander weiter an
- Kuwait: Irans Revolutionsgarde griff Insel des Golfstaats an
- Pentagon: Kosten des Iran-Kriegs bei 29 Milliarden Dollar
- US-Verteidigungsminister weist Kritik an Munitionsvorräten zurück
Quellen: Agenturen, SRF