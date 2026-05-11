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Krieg in Nahost US-Medien: Iran besitzt noch Grossteil seines Raketenarsenals

Autor: 

11.05.2026, 06:08

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Themen in diesem Newsticker

  • Wieder Hinrichtung wegen des Vorwurfs der Spionage für Israel
  • US-Medien: Iran besitzt noch Grossteil seines Raketenarsenals
  • Thema Iran: Trump spielt Differenzen mit China herunter
  • USA: Auch China lehnt iranische Maut in der Strasse von Hormus ab
  • US-Senator traut Pakistan nicht als Vermittler im Iran-Krieg
  • Teheran: USA wollen vollständige Kapitulation Irans
  • Israel und Hisbollah greifen einander weiter an
  • Kuwait: Irans Revolutionsgarde griff Insel des Golfstaats an
  • Pentagon: Kosten des Iran-Kriegs bei 29 Milliarden Dollar
  • US-Verteidigungsminister weist Kritik an Munitionsvorräten zurück

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

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