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Krieg in Nahost US-Medien: US-Militär mit Angriff auf iranische Militäranlage

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25.05.2026, 06:40

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Themen in diesem Newsticker

  • Ebrahim Azizi: Die «roten Linien» bleiben
  • Berichte über US-Angriffe auf den Iran
  • Iran meldet Explosionen in Bandar Abbas
  • Strasse von Hormus: Trump mir markanten Worten in Richtung Oman
  • Gaza: Zwischen brüchiger Waffenruhe und grossem Mangel
  • Israel greift weitere Hamas-Kommandanten im Gazastreifen an
  • Trump: Sprechen nicht über Lockerung von Iran-Sanktionen
  • Irans Bevölkerung nach monatelanger Unterbrechung wieder online
  • Israelische Armee erklärt Teile des Südlibanons zur «Kampfzone»
  • Trump noch nicht zufrieden mit Iran-Verhandlungen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.5.2026, 19:30 Uhr

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