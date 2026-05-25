Ebrahim Azizi: Die «roten Linien» bleiben

Berichte über US-Angriffe auf den Iran

Iran meldet Explosionen in Bandar Abbas

Strasse von Hormus: Trump mir markanten Worten in Richtung Oman

Gaza: Zwischen brüchiger Waffenruhe und grossem Mangel

Israel greift weitere Hamas-Kommandanten im Gazastreifen an

Trump: Sprechen nicht über Lockerung von Iran-Sanktionen

Irans Bevölkerung nach monatelanger Unterbrechung wieder online

Israelische Armee erklärt Teile des Südlibanons zur «Kampfzone»