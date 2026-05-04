USA: Zwei Handelsschiffe haben Strasse von Hormus passiert

VAE verurteilen iranischen Drohnenangriff auf Tanker

Iran veröffentlicht neue Karte zur Kontrolle der Hormus-Strasse

Iran fordert USA zu vernünftigem Ansatz auf

US-Militär dementiert iranischen Angriff auf Kriegsschiff

Hisbollah-Chef Kassim lehnt Verhandlungen ab

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USA evakuieren Besatzung von iranischem Schiff nach Pakistan