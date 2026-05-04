- Die USA haben «Project Freedom» gestartet, um blockierte Schiffe im Persischen Golf zu unterstützen. Direkte Marinebegleitung ist nicht geplant.
- Der Iran hat nach eigenen Angaben ein US-Kriegsschiff an der Einfahrt in die Strasse von Hormus zur Umkehr gezwungen. Das zuständige US-Militärkommando bestreitet einen iranischen Raketenangriff.
- Der Iran erklärt, die USA hätten über den Vermittler Pakistan auf den 14-Punkte-Vorschlag des Iran geantwortet. Derzeit prüfe der Iran die US-Antwort.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- USA: Zwei Handelsschiffe haben Strasse von Hormus passiert
- VAE verurteilen iranischen Drohnenangriff auf Tanker
- Iran veröffentlicht neue Karte zur Kontrolle der Hormus-Strasse
- Iran fordert USA zu vernünftigem Ansatz auf
- US-Militär dementiert iranischen Angriff auf Kriegsschiff
- Hisbollah-Chef Kassim lehnt Verhandlungen ab
- Iran kritisiert Austritt der VAE aus der Opec
- Schweizer Industrie zeigt sich trotz Nahostkonflikt optimistisch
- USA evakuieren Besatzung von iranischem Schiff nach Pakistan
- Macron begrüsst US-Hilfe in Hormus, lehnt Gewalt ab
Quellen: Agenturen, SRF