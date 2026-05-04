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Krieg in Nahost US-Militär dementiert iranischen Angriff auf Kriegsschiff

Autor: 

04.05.2026, 06:33

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Themen in diesem Newsticker

  • USA: Zwei Handelsschiffe haben Strasse von Hormus passiert
  • VAE verurteilen iranischen Drohnenangriff auf Tanker
  • Iran veröffentlicht neue Karte zur Kontrolle der Hormus-Strasse
  • Iran fordert USA zu vernünftigem Ansatz auf
  • US-Militär dementiert iranischen Angriff auf Kriegsschiff
  • Hisbollah-Chef Kassim lehnt Verhandlungen ab
  • Iran kritisiert Austritt der VAE aus der Opec
  • Schweizer Industrie zeigt sich trotz Nahostkonflikt optimistisch
  • USA evakuieren Besatzung von iranischem Schiff nach Pakistan
  • Macron begrüsst US-Hilfe in Hormus, lehnt Gewalt ab

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 4.5.2026, 12:45 Uhr

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