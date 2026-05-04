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Krieg in Nahost US-Schiff passierte Strasse von Hormus unter US-Eskorte

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04.05.2026, 06:33

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Themen in diesem Newsticker

  • Swiss fliegt bis im Juli zweimal täglich nach Delhi
  • Pakistan mahnt zur Einhaltung der Waffenruhe
  • Irans Parlamentspräsident kritisiert USA wegen Hormus-Konflikt
  • Erneute Aufforderung zur Evakuierung im Südlibanon
  • Maersk: Schiff passiert Strasse von Hormus unter US-Eskorte
  • Indien bezeichnet Angriff auf die VAE als «inakzeptabel»
  • Experte sieht langfristig keine sichere Passage durch Hormus
  • Irans Aussenminister: «Projekt Freiheit ist Projekt Sackgasse»
  • Kurzeinschätzung des USA-Korrespondenten
  • Merz fordert Ende iranischer Angriffe

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 4.5.2026, 21:50 Uhr

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