- Das unter US-Flagge fahrende Schiff «Alliance Fairfax» des dänischen Frachtriesen Maersk hat gestern unter US-amerikanischer Eskorte erfolgreich die Strasse von Hormus passiert.
- Die Vereinigten Arabischen Emirate haben einen Angriff durch iranische Drohnen auf eine Ölanlage gemeldet. Ein Grossbrand sei ausgebrochen. Auch der benachbarte Oman meldete einen Drohnenangriff.
- Die USA haben «Project Freedom» gestartet, um blockierte Schiffe im Persischen Golf zu unterstützen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Swiss fliegt bis im Juli zweimal täglich nach Delhi
- Pakistan mahnt zur Einhaltung der Waffenruhe
- Irans Parlamentspräsident kritisiert USA wegen Hormus-Konflikt
- Erneute Aufforderung zur Evakuierung im Südlibanon
- Maersk: Schiff passiert Strasse von Hormus unter US-Eskorte
- Indien bezeichnet Angriff auf die VAE als «inakzeptabel»
- Experte sieht langfristig keine sichere Passage durch Hormus
- Irans Aussenminister: «Projekt Freiheit ist Projekt Sackgasse»
- Kurzeinschätzung des USA-Korrespondenten
- Merz fordert Ende iranischer Angriffe
Quellen: Agenturen, SRF