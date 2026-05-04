Livestream der Pressekonferenz beendet

Waffenruhe noch intakt – Situation wird genau beobachtet

USA haben eine Sicherheitszone eingerichtet

Hegseth: «Project Freedom» ist unabhängig vom Krieg im Iran

Jetzt live: Hegseth zur Lage im Nahen Osten

Verteidigungsminister Pete Hegseth tritt um 14 Uhr vor die Presse

Irans Aussenminister reist nach China

EU-Kommissar: «Schwerste Energiekrise aller Zeiten»

Swiss fliegt bis im Juli zweimal täglich nach Delhi