- US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine haben vor den Medien zum Iran-Krieg informiert, insbesondere zum «Project Freedom», welches die Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr öffnen will.
- Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran gilt nach Darstellung von Hegseth nach wie vor.
- Das unter US-Flagge fahrende Schiff «Alliance Fairfax» des dänischen Frachtriesen Maersk hat am Montag unter US-amerikanischer Eskorte erfolgreich die Strasse von Hormus passiert.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Livestream der Pressekonferenz beendet
- Waffenruhe noch intakt – Situation wird genau beobachtet
- USA haben eine Sicherheitszone eingerichtet
- Hegseth: «Project Freedom» ist unabhängig vom Krieg im Iran
- Jetzt live: Hegseth zur Lage im Nahen Osten
- Verteidigungsminister Pete Hegseth tritt um 14 Uhr vor die Presse
- Irans Aussenminister reist nach China
- EU-Kommissar: «Schwerste Energiekrise aller Zeiten»
- Swiss fliegt bis im Juli zweimal täglich nach Delhi
- Pakistan mahnt zur Einhaltung der Waffenruhe
Quellen: Agenturen, SRF