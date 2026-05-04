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Krieg in Nahost US-Verteidigungsminister Hegseth: «Waffenruhe ist intakt»

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04.05.2026, 06:33

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Themen in diesem Newsticker

  • Livestream der Pressekonferenz beendet
  • Waffenruhe noch intakt – Situation wird genau beobachtet
  • USA haben eine Sicherheitszone eingerichtet
  • Hegseth: «Project Freedom» ist unabhängig vom Krieg im Iran
  • Jetzt live: Hegseth zur Lage im Nahen Osten
  • Verteidigungsminister Pete Hegseth tritt um 14 Uhr vor die Presse
  • Irans Aussenminister reist nach China
  • EU-Kommissar: «Schwerste Energiekrise aller Zeiten»
  • Swiss fliegt bis im Juli zweimal täglich nach Delhi
  • Pakistan mahnt zur Einhaltung der Waffenruhe

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 4.5.2026, 21:50 Uhr

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