- Das US-Militärkommando Centcom hat bekannt gegeben, dass die Seeblockade am Montag um 10 Uhr US-Ostküstenzeit (16 Uhr MESZ) beginnen werde.
- Der iranische Präsident Massud Peseschkian bezeichnete die angeblichen Doppelstandards der USA als das grösste Hindernis für eine Einigung im derzeitigen Konflikt.
- Die Friedensverhandlungen mit dem Iran sind in der Nacht auf Sonntag gescheitert.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- US-Seeblockade beginnt heute Nachmittag
- Die Ereignisse vom Wochenende
Quellen: Agenturen, SRF