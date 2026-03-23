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Krieg in Nahost USA drohen Iran mit härteren Schlägen bei fehlender Kooperation

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Themen in diesem Newsticker

  • Irans oberste Führung führt keine Verhandlungen mit den USA
  • US-Regierung droht dem Iran mit verschärften Angriffen
  • Gegenseitige Forderungen als Anfang vom Ende des Iran-Kriegs?
  • Gegenvorschläge des Iran für eine Waffenruhe
  • Iran droht mit neuer Front an der Meerenge Bab al-Mandab
  • Keine registrierten Schweizer Reisenden mehr im Krisengebiet
  • Ägypten bestätigt US-Plan zum Ende des Iran-Kriegs
  • Iran öffnet Strasse von Hormus unter Bedingungen
  • Ägypten bietet sich als Ort für Verhandlungen an
  • Irans Militärführung weist Verhandlungen zurück

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 25.3.2026, 19:30 Uhr

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