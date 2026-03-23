Irans oberste Führung führt keine Verhandlungen mit den USA

US-Regierung droht dem Iran mit verschärften Angriffen

Gegenseitige Forderungen als Anfang vom Ende des Iran-Kriegs?

Gegenvorschläge des Iran für eine Waffenruhe

Iran droht mit neuer Front an der Meerenge Bab al-Mandab

Keine registrierten Schweizer Reisenden mehr im Krisengebiet

Ägypten bestätigt US-Plan zum Ende des Iran-Kriegs

Iran öffnet Strasse von Hormus unter Bedingungen

Ägypten bietet sich als Ort für Verhandlungen an