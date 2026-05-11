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Krieg in Nahost USA: Mit China einig bezüglich Öffnung der Strasse von Hormus

Autor: 

11.05.2026, 06:08

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Themen in diesem Newsticker

  • Revolutionsgarden: Rund 30 Schiffe passierten Strasse von Hormus
  • Gaza-Hilfsflotte startet neuen Versuch gegen Seeblockade
  • USA: Mit China einig über Öffnung der Strasse von Hormus
  • Irak bittet IWF um finanzielle Unterstützung wegen Nahost-Krieg
  • Clash an Brigs-Treffen: Iran wirft VAE militärische Teilnahme vor
  • Iran erlaubt chinesischen Schiffen Passage durch Hormus-Strasse
  • Iran sieht USA als Hauptverantwortliche für See-Blockade
  • Israels Parlamentswahl könnte vorgezogen werden
  • Indien protestiert gegen Angriff auf Schiff vor Oman
  • Kämpfe zwischen Israel und Hisbollah dauern an

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

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