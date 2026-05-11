- Die USA und China sind sich laut Weissem Haus einig, dass die Strasse von Hormus für Energie-Transporte offenbleiben muss. Iran sieht die USA als Blockadeursache.
- Das israelische Militär hat Evakuierungsaufrufe für Teile des Südlibanon erlassen.
- Der Iran verfügt US-Medienberichten zufolge immer noch über etwa 70 Prozent seiner mobilen Abschussrampen sowie rund 70 Prozent des Raketenarsenals.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Revolutionsgarden: Rund 30 Schiffe passierten Strasse von Hormus
- Gaza-Hilfsflotte startet neuen Versuch gegen Seeblockade
- USA: Mit China einig über Öffnung der Strasse von Hormus
- Irak bittet IWF um finanzielle Unterstützung wegen Nahost-Krieg
- Clash an Brigs-Treffen: Iran wirft VAE militärische Teilnahme vor
- Iran erlaubt chinesischen Schiffen Passage durch Hormus-Strasse
- Iran sieht USA als Hauptverantwortliche für See-Blockade
- Israels Parlamentswahl könnte vorgezogen werden
- Indien protestiert gegen Angriff auf Schiff vor Oman
- Kämpfe zwischen Israel und Hisbollah dauern an
Quellen: Agenturen, SRF