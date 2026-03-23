- Die USA haben Medienberichten zufolge dem Iran einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges geschickt. Teheran weist sämtliche Berichte über Verhandlungen zurück.
- Der Iran dringt im Krieg mit den USA und Israel nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump auf ein Abkommen. Der Iran hat solche Meldungen bisher dementiert.
- Auf dem Gelände des iranischen Atomkraftwerks Buschehr ist nach Angaben aus Teheran erneut ein Geschoss eingeschlagen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
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- Iran warnt USA vor Invasion mit Bodentruppen
- Mehrere Tote bei Luftangriff in Westen des Irak
- Israel: Angriffe auf Produktionsstätten von Waffen in Teheran
- IEA bereit für weitere Freigabe von Öl bei Bedarf
- UNO-Menschenrechtschef fordert Ende des Iran-Kriegs
- Bericht: sieben Tote nach Luftangriff im Iran
- Ölpreise fallen zeitweise unter 100 Dollar
- Iranisches Militär: USA verhandeln mit sich selbst
Quellen: Agenturen, SRF