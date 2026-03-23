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Israel meldet neuen Raketenbeschuss aus dem Iran

Iran warnt USA vor Invasion mit Bodentruppen

Mehrere Tote bei Luftangriff in Westen des Irak

Israel: Angriffe auf Produktionsstätten von Waffen in Teheran

IEA bereit für weitere Freigabe von Öl bei Bedarf

UNO-Menschenrechtschef fordert Ende des Iran-Kriegs

Bericht: sieben Tote nach Luftangriff im Iran

Ölpreise fallen zeitweise unter 100 Dollar