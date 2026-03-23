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Krieg in Nahost USA sollen 15-Punkte-Plan für Ende des Irankriegs vorgelegt haben

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Themen in diesem Newsticker

  • Laut Insider: Pakistan hat US-Vorschlag an den Iran übermittelt
  • Israel meldet neuen Raketenbeschuss aus dem Iran
  • Iran warnt USA vor Invasion mit Bodentruppen
  • Mehrere Tote bei Luftangriff in Westen des Irak
  • Israel: Angriffe auf Produktionsstätten von Waffen in Teheran
  • IEA bereit für weitere Freigabe von Öl bei Bedarf
  • UNO-Menschenrechtschef fordert Ende des Iran-Kriegs
  • Bericht: sieben Tote nach Luftangriff im Iran
  • Ölpreise fallen zeitweise unter 100 Dollar
  • Iranisches Militär: USA verhandeln mit sich selbst

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 22.3.2026, 19:30 Uhr

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