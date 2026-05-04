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Krieg in Nahost USA starten Initiative für sicheren Transit in Hormus

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04.05.2026, 06:33

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Themen in diesem Newsticker

  • Japan und Australien warnen vor Folgen der Hormus-Blockade
  • USA starten Initiative für freien Schiffsverkehr in Hormus
  • Pakistan und Iran beraten über regionale Lage
  • Tanker von unbekannten Projektilen nahe Fujairah getroffen
  • Das sind die Geschehnisse vom Wochenende

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 2.5.2026, 22:50 Uhr

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