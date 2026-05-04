- Die USA starten «Project Freedom», um blockierte Schiffe im Persischen Golf zu unterstützen. Direkte Marinebegleitung ist nicht geplant.
- Der Iran erklärt, die USA hätten über den Vermittler Pakistan auf den 14-Punkte-Vorschlag des Iran geantwortet. Derzeit prüfe der Iran die US-Antwort.
- Die israelische Armee hat die Bevölkerung im Südlibanon dazu aufgerufen, die Häuser zu verlassen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Japan und Australien warnen vor Folgen der Hormus-Blockade
- USA starten Initiative für freien Schiffsverkehr in Hormus
- Pakistan und Iran beraten über regionale Lage
- Tanker von unbekannten Projektilen nahe Fujairah getroffen
- Das sind die Geschehnisse vom Wochenende
Quellen: Agenturen, SRF