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Krieg in Nahost USA und Iran beschiessen sich gegenseitig in Strasse von Hormus

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04.05.2026, 06:33

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump bezeichnet Vergeltungsschläge als «kleinen Denkzettel»
  • USA fliegen Vergeltungsschläge gegen den Iran
  • Iran wirft USA Bruch der Waffenruhe vor
  • Medien: Trump pausierte Hormus-Einsatz nach Druck von Verbündeten
  • UNO: Kein Genehmigungsverfahren, sondern freie Hormus-Schifffahrt
  • Ministerium: Chamenei hat Kontrolle über alle Vorgänge
  • Iranische Medien melden Explosionen am Persischen Golf
  • Iran: US-Verhandlungsvorschlag wird weiter geprüft
  • Bericht: Israel und Libanon führen nächste Woche Gespräche in USA
  • Ölpreise fallen den dritten Tag in Folge

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 7.5.2026, 21:50 Uhr

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