- Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge als Vergeltung militärische Ziele im Iran angegriffen. Der Iran wirft den USA deswegen vor, dadurch die vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben.
- Irans Regierung prüft nach eigenen Angaben weiter einen US-Verhandlungsvorschlag aus den USA. Das Weisse Haus wartet auf eine Reaktion Irans auf eine einseitige Absichtserklärung mit 14 Punkten.
- Der Krieg im Iran könnte im Extremfall Folgen für die Schweizer Stromversorgung haben.
- Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat sich nach eigenen Angaben kürzlich mit dem Obersten Führer Modschtaba Chamenei getroffen. Dies berichten staatliche Medien.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Trump bezeichnet Vergeltungsschläge als «kleinen Denkzettel»
- USA fliegen Vergeltungsschläge gegen den Iran
- Iran wirft USA Bruch der Waffenruhe vor
- Medien: Trump pausierte Hormus-Einsatz nach Druck von Verbündeten
- UNO: Kein Genehmigungsverfahren, sondern freie Hormus-Schifffahrt
- Ministerium: Chamenei hat Kontrolle über alle Vorgänge
- Iranische Medien melden Explosionen am Persischen Golf
- Iran: US-Verhandlungsvorschlag wird weiter geprüft
- Bericht: Israel und Libanon führen nächste Woche Gespräche in USA
- Ölpreise fallen den dritten Tag in Folge
Quellen: Agenturen, SRF