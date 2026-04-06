US-Spitzenpolitiker reagieren verhalten auf Zehn-Punkte-Plan

Iran: Jubel über Waffenruhe von Regierungsanhängern in Teheran

Bericht: Israel stimmte sich mit USA über Iran-Waffenruhe ab

US-Regierungssprecherin: 10-Punkte-Plan Basis für Verhandlungen

Ist die Waffenruhe ein nachhaltiger Durchbruch?

Ölpreise brechen nach Waffenruhe-Ankündigung ein

Israel auch nach Waffenruhe-Verkündung unter Beschuss

Pentagon kündigt Pressekonferenz mit Hegseth an

Pakistan: Waffenruhe zwischen USA und Iran ab sofort