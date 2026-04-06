- Der Iran und die USA haben sich auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt.
- Irans Aussenminister kündigte zugleich eine Öffnung der Strasse von Hormus an.
- Dem Vermittler Pakistan zufolge greift die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA mit sofortiger Wirkung.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- US-Spitzenpolitiker reagieren verhalten auf Zehn-Punkte-Plan
- Iran: Jubel über Waffenruhe von Regierungsanhängern in Teheran
- Bericht: Israel stimmte sich mit USA über Iran-Waffenruhe ab
- US-Regierungssprecherin: 10-Punkte-Plan Basis für Verhandlungen
- Ist die Waffenruhe ein nachhaltiger Durchbruch?
- Ölpreise brechen nach Waffenruhe-Ankündigung ein
- Israel auch nach Waffenruhe-Verkündung unter Beschuss
- Pentagon kündigt Pressekonferenz mit Hegseth an
- Pakistan: Waffenruhe zwischen USA und Iran ab sofort
- Irans Aussenminister: Strasse von Hormus bald wieder offen
Quellen: Agenturen, SRF