 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost USA und Iran verhandeln direkt miteinander

Autor: 

06.04.2026, 13:19

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Lausanne: Demonstration gegen Krieg im Nahen Osten
  • Zwei US-Kriegsschiffe passieren die Strasse von Hormus
  • USA und Iran sprechen offenbar direkt miteinander
  • Erste Supertanker passieren Strasse von Hormus seit Feuerpause
  • Strasse von Hormus: Irans Marine warnt US-Kriegsschiff
  • «Leere Öltanker unterwegs»: US-Präsident Donald Trumps neuer Post
  • Die Friedensgespräche finden statt
  • Insiderberichte über den Zustand von Modschtaba Chamenei
  • SRF-Korrespondent: «Zwei Forderungskataloge ohne Schnittmenge»
  • Rösti lehnt SVP-Vorschlag zu staatlicher Ölpreisverbilligung ab

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 11.4.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)