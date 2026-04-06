Lausanne: Demonstration gegen Krieg im Nahen Osten

Zwei US-Kriegsschiffe passieren die Strasse von Hormus

USA und Iran sprechen offenbar direkt miteinander

Erste Supertanker passieren Strasse von Hormus seit Feuerpause

Strasse von Hormus: Irans Marine warnt US-Kriegsschiff

«Leere Öltanker unterwegs»: US-Präsident Donald Trumps neuer Post

Die Friedensgespräche finden statt

Insiderberichte über den Zustand von Modschtaba Chamenei

SRF-Korrespondent: «Zwei Forderungskataloge ohne Schnittmenge»