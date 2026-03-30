- Iran unter Beschuss: USA und Israel greifen Teheran an. Trump deutet Bodenoffensive an, Iran setzt Raketenangriffe fort.
- Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA meldet, dass der Forschungsreaktor Chondab durch Beschuss stark beschädigt wurde. Der Schwerwasserreaktor sei nicht mehr betriebsfähig, so die Behörde.
- Bei der Explosion eines Geschosses in einer Stellung der UNO-Friedenstruppen Unifil im Süden des Libanon ist ein Blauhelm-Soldat getötet worden.
- Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Armee angewiesen, weiter im Süden des Libanons vorzudringen. Der «bestehende Sicherheitsstreifen» solle ausgedehnt werden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- USA und Israel setzen Angriffe auf Iran fort
- Das waren die Geschehnisse im Iran-Krieg vom Wochenende
Quellen: Agenturen, SRF