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Krieg in Nahost USA und Israel verstärken Angriffe auf den Iran

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Themen in diesem Newsticker

  • USA und Israel setzen Angriffe auf Iran fort
  • Das waren die Geschehnisse im Iran-Krieg vom Wochenende

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 29.3.2026, 19:30 Uhr

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