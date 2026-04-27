 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Verkehr in Strasse von Hormus um mehr als 95 Prozent eingebrochen

Autor: 

27.04.2026, 06:09

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Benzinpreis in der Schweiz erreicht Jahreshöchststand
  • Von der Leyen: 27 Milliarden Euro extra für Energie-Importe
  • Trump droht Iran mit scharfer Rhetorik
  • Verkehr in Strasse von Hormus um mehr als 95 Prozent eingebrochen
  • USA wollen Iran den Geldhahn zudrehen – Sanktionen gegen Banken
  • Bericht: Israel tötet Palästinenser im Westjordanland
  • Amnesty fordert dauerhaften Waffenstillstand im Nahen Osten
  • Auswirkungen einer möglichen Siegeserklärung der USA analysiert
  • Israels Armee zerstört Hisbollah-Tunnel im Libanon
  • Trump an Adresse von Merz: «Keine Ahnung, wovon er spricht»

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.4.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)