Benzinpreis in der Schweiz erreicht Jahreshöchststand

Von der Leyen: 27 Milliarden Euro extra für Energie-Importe

Trump droht Iran mit scharfer Rhetorik

Verkehr in Strasse von Hormus um mehr als 95 Prozent eingebrochen

USA wollen Iran den Geldhahn zudrehen – Sanktionen gegen Banken

Bericht: Israel tötet Palästinenser im Westjordanland

Amnesty fordert dauerhaften Waffenstillstand im Nahen Osten

Auswirkungen einer möglichen Siegeserklärung der USA analysiert

Israels Armee zerstört Hisbollah-Tunnel im Libanon