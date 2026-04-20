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Krieg in Nahost Von der Leyen will engere Marine-Koordination im Nahen Osten

Autor: 

20.04.2026, 06:04

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Themen in diesem Newsticker

  • Von der Leyen: Engere Marine-Koordination im Nahen Osten
  • Israel meldet Drohnenbeschuss der Hisbollah
  • Merz will Iran Lockangebot machen – EU berät
  • UNO-Blauhelmsoldat im Libanon erliegt Verletzungen
  • Hegseth: Beratungen in Europa über Marineeinsatz sind «dumm»
  • Drohnen treffen Militärposten an Kuwaits Nordgrenze
  • Agentur: Abbas Araghchi reist nach Islamabad, Maskat und Moskau
  • Lieferengpässe: Iran droht medizinische Versorgungskrise
  • Spanien betont Bündnistreue nach Berichten über Ausschluss
  • Benjamin Netanjahu veröffentlicht Gesundheitsbericht

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 23.4.2026, 19:30 Uhr

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