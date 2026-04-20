- Angesichts der Blockade der Strasse von Hormus hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen, den Militäreinsatz zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Nahen Osten zu erweitern.
- Die Schweizer Botschaft im Iran wird nach einer kriegsbedingten Schliessung schrittweise wiedereröffnet, ein kleines Diplomaten-Team ist bereits vor Ort.
- US-Präsident Donald Trump hat eine Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon um drei Wochen angekündigt.
- Israel ist laut Verteidigungsminister Israel Katz «bereit, den Krieg gegen den Iran wieder aufzunehmen». Man warte auf grünes Licht aus den USA.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Von der Leyen: Engere Marine-Koordination im Nahen Osten
- Israel meldet Drohnenbeschuss der Hisbollah
- Merz will Iran Lockangebot machen – EU berät
- UNO-Blauhelmsoldat im Libanon erliegt Verletzungen
- Hegseth: Beratungen in Europa über Marineeinsatz sind «dumm»
- Drohnen treffen Militärposten an Kuwaits Nordgrenze
- Agentur: Abbas Araghchi reist nach Islamabad, Maskat und Moskau
- Lieferengpässe: Iran droht medizinische Versorgungskrise
- Spanien betont Bündnistreue nach Berichten über Ausschluss
- Benjamin Netanjahu veröffentlicht Gesundheitsbericht
Quellen: Agenturen, SRF