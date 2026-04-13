- Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon ist in Kraft. Die Feuerpause soll zehn Tage dauern und bezieht die Hisbollah-Miliz mit ein.
- US-Präsident Donald Trump hat eine zehntägige Waffenruhe im Libanon verkündet. Sie soll um Mitternacht (Ortszeit, 23.00 Uhr MESZ) beginnen. Die Schweiz begrüsst die angekündigte Feuerpause.
- Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte die zehntägige Waffenruhe mit dem Libanon, will aber die Truppen im Südlibanon nicht abziehen.
- Die Hisbollah pocht darauf, dass ein Abkommen Israel keine Bewegungsfreiheit im Libanon einräumen darf. Ob sie sich an die Waffenruhe halten wird, will die Miliz «je nach Entwicklung» entscheiden.
- Im Konflikt mit dem Iran rechnet Donald Trump mit einer baldigen Einigung – trotz der erfolglosen ersten Verhandlungsrunde.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon in Kraft
- Vor Waffenruhe: Hisbollah und Israel feuern Raketen ab
- Abkommen: Regierung Libanons soll Hisbollah-Angriffe verhindern
- Trump: Papst muss iranische Bedrohung für die Welt verstehen
- Trump: Einigung mit Iran rückt näher – Verzicht auf Uran
- Libanons Armee rät Anwohnern vor Waffenruhe zur Vorsicht
- Netanjahu: Armee bleibt während Waffenruhe in Pufferzone
- Trump: Nächstes Treffen mit dem Iran möglicherweise am Wochenende
- Libanon: Sieben Tote nach israelischem Angriff im Südlibanon
- Schweiz begrüsst Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel
Quellen: Agenturen, SRF