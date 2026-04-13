Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon in Kraft

Vor Waffenruhe: Hisbollah und Israel feuern Raketen ab

Abkommen: Regierung Libanons soll Hisbollah-Angriffe verhindern

Trump: Papst muss iranische Bedrohung für die Welt verstehen

Trump: Einigung mit Iran rückt näher – Verzicht auf Uran

Libanons Armee rät Anwohnern vor Waffenruhe zur Vorsicht

Netanjahu: Armee bleibt während Waffenruhe in Pufferzone

Trump: Nächstes Treffen mit dem Iran möglicherweise am Wochenende

Libanon: Sieben Tote nach israelischem Angriff im Südlibanon