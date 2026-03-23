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Krieg in Nahost WHO: Neun Sanitäter bei Angriffen im Südlibanon getötet

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran lässt pakistanische Schiffe durch Strasse von Hormus
  • Weitere US-Marinekräfte in Nahost-Region eingetroffen
  • WHO: Neun Sanitäter bei Angriffen im Südlibanon getötet
  • Angriffe auf Golfstaaten – Metallwerk in Emiraten beschädigt
  • Bericht: Bisher mehr als 300 US-Soldaten verletzt
  • Antikriegsdemonstration in Zürich
  • Bericht: 15-Jähriger im Westjordanland getötet
  • Bericht: Thailand einigt sich mit Iran zu Öltransport
  • Journalisten von Hisbollah-nahen Sendern getötet
  • US-Medien: Hacker knacken Mailfach des FBI-Chefs Patel

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 28.3.2026, 18 Uhr

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