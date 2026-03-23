- Irans Präsident Massud Peseschkian hat mit harten Vergeltungsschlägen gegen Nachbarländer gedroht, falls die Infrastruktur oder Wirtschaftszentren im Land attackiert werden.
- Bei einem israelischen Angriff im Südlibanon sind laut einem Bericht eine Reporterin und ein Reporter von zwei Hisbollah-nahen Fernsehsendern getötet worden.
- Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges wurde ein Raketenstart aus dem Jemen gemeldet. Die Huthi-Rebellen im Jemen reklamieren den Angriff für sich.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Iran lässt pakistanische Schiffe durch Strasse von Hormus
- Weitere US-Marinekräfte in Nahost-Region eingetroffen
- WHO: Neun Sanitäter bei Angriffen im Südlibanon getötet
- Angriffe auf Golfstaaten – Metallwerk in Emiraten beschädigt
- Bericht: Bisher mehr als 300 US-Soldaten verletzt
- Antikriegsdemonstration in Zürich
- Bericht: 15-Jähriger im Westjordanland getötet
- Bericht: Thailand einigt sich mit Iran zu Öltransport
- Journalisten von Hisbollah-nahen Sendern getötet
- US-Medien: Hacker knacken Mailfach des FBI-Chefs Patel
Quellen: Agenturen, SRF