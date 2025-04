Krieg in Nahost Wie Israel die Pufferzone in Gaza erweitert

«Die IDF (Israel Defense Forces) sind dazu verpflichtet, die Einwohner des Staates Israel vor den Bedrohungen durch die Hamas und andere terroristische Organisationen im Gazastreifen zu schützen, unter anderem durch eine aktualisierte und relevante Verteidigungsstrategie.

Anders als im Bericht dargestellt, zerstören die IDF im Rahmen der Umsetzung der Verteidigungsstrategie und in Übereinstimmung mit den Direktiven der politischen Ebene terroristische Infrastrukturen, verstärken die Verteidigungskomponenten in den Gemeinden, unterhalten eine breite Militärpräsenz in der an Israel angrenzenden Sicherheitszone und arbeiten an der Beseitigung von Bedrohungen in diesem Gebiet. Diese Massnahmen sind essenziell, um die Hamas und andere terroristische Organisationen daran zu hindern, in dem Gebiet zu operieren. Gleichzeitig dienen sie dem Schutz der israelischen Streitkräfte sowie der Sicherheit der israelischen Bevölkerung. All dies geschieht im Einklang mit dem Völkerrecht und im Bewusstsein, dass die Einrichtung einer Sicherheitszone ein zentraler Bestandteil der Fähigkeit der IDF ist, den Feind an der Durchführung weiterer terroristischer Angriffe wie dem Massaker vom 7. Oktober 2023 zu hindern.

Als Teil des Bodenmanövers und auf der Grundlage der Sicherheitslage halten die IDF eine Sicherheitspräsenz in dem Gebiet aufrecht, im Einklang mit einer laufenden Lagebeurteilung.»