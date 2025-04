«Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) stellt mit Besorgnis fest, dass sich die humanitäre Lage in Gaza weiter verschlechtert. Staaten sind völkerrechtlich dazu verpflichtet, humanitäres Personal jederzeit zu schützen, damit dieses Zivilisten helfen kann. Die Regeln des humanitären Völkerrechts sind diesbezüglich eindeutig: Zivilisten, einschliesslich dem humanitären Personal, müssen jederzeit geschützt werden. Der stellvertretende Staatssekretär und die MENA-Chefin haben deshalb am 31.03.2025 im EDA der israelischen Botschafterin gegenüber ihre Besorgnis über die humanitäre Situation in Gaza ausgedrückt. Ausserdem haben sie die Erwartungen der Schweiz bezüglich des Schutzes von humanitärem Personal deutlich gemacht und eine Untersuchung des Todes der IKRK-Mitarbeitenden verlangt. Die MENA-Abteilung des Staatssekretariats EDA hat sich am 1. April 2025 auf X ebenfalls zum Vorfall geäussert.«