- Im Libanon sind zwei UNO-Blauhelmsoldaten getötet worden, zwei weitere wurden verletzt.
- US-Präsident Trump hat mit Angriffen auf iranische Ölquellen und Kraftwerke gedroht, falls die Strasse von Hormus weiter blockiert bleibt.
- Die spanische Verteidigungsministerin schliesst Luftraum und Militärbasen für US-Flugzeuge im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Ausgenommen sind Notfälle.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran: derzeit keine Gespräche mit US-Regierung
- Geschosse verfehlen Containerschiff vor Saudi-Arabien
- Zwei Blauhelmsoldaten im Libanon bei Explosion getötet
- EU weitet Marineeinsatz im Nahen Osten aus
- Rubio: bestimmte iranische Kräfte mit positiven Botschaften
- Erneut iranisches Geschoss von Nato in der Türkei abgefangen
- Israel: Angriff auf Hochschuleinrichtung der Revolutionsgarden
- Merz: Eskalation könnte wirtschaftliche Folgen wie Covid haben
- Ein Toter bei Angriff auf Entsalzungsanlage in Kuwait
- Tote und Raketenbeschuss im Südlibanon und Nordisrael
Quellen: Agenturen, SRF