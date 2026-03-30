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Krieg in Nahost Zwei Blauhelmsoldaten im Libanon bei Explosion getötet

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran: derzeit keine Gespräche mit US-Regierung
  • Geschosse verfehlen Containerschiff vor Saudi-Arabien
  • Zwei Blauhelmsoldaten im Libanon bei Explosion getötet
  • EU weitet Marineeinsatz im Nahen Osten aus
  • Rubio: bestimmte iranische Kräfte mit positiven Botschaften
  • Erneut iranisches Geschoss von Nato in der Türkei abgefangen
  • Israel: Angriff auf Hochschuleinrichtung der Revolutionsgarden
  • Merz: Eskalation könnte wirtschaftliche Folgen wie Covid haben
  • Ein Toter bei Angriff auf Entsalzungsanlage in Kuwait
  • Tote und Raketenbeschuss im Südlibanon und Nordisrael

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 29.3.2026, 19:30 Uhr

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