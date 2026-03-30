Iran: derzeit keine Gespräche mit US-Regierung

Geschosse verfehlen Containerschiff vor Saudi-Arabien

Zwei Blauhelmsoldaten im Libanon bei Explosion getötet

EU weitet Marineeinsatz im Nahen Osten aus

Rubio: bestimmte iranische Kräfte mit positiven Botschaften

Erneut iranisches Geschoss von Nato in der Türkei abgefangen

Israel: Angriff auf Hochschuleinrichtung der Revolutionsgarden

Merz: Eskalation könnte wirtschaftliche Folgen wie Covid haben

Ein Toter bei Angriff auf Entsalzungsanlage in Kuwait