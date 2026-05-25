Axios: USA und Iran einigen sich auf Verlängerung der Waffenruhe

Zahlreiche Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon

Iran bekräftigt Forderung nach Freigabe eingefrorener Vermögen

Amnesty: Mehr als 6000 Festnahmen im Iran seit Kriegsbeginn

Vermittler Pakistan schickt Aussenminister nach Washington

US-Militär bestätigt nächtlichen Luftangriff auf Iran

Israels Armee meldet Angriff in Beirut

Iran feuert Raketen und Drohnen auf Kuwait

Israel meldet Tötung von Hamas-Anführer in Chan Yunis