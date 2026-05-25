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Krieg in Nahost Zwölf Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon

Autor: 

25.05.2026, 06:40

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Themen in diesem Newsticker

  • Axios: USA und Iran einigen sich auf Verlängerung der Waffenruhe
  • Zahlreiche Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon
  • Iran bekräftigt Forderung nach Freigabe eingefrorener Vermögen
  • Amnesty: Mehr als 6000 Festnahmen im Iran seit Kriegsbeginn
  • Vermittler Pakistan schickt Aussenminister nach Washington
  • US-Militär bestätigt nächtlichen Luftangriff auf Iran
  • Israels Armee meldet Angriff in Beirut
  • Iran feuert Raketen und Drohnen auf Kuwait
  • Israel meldet Tötung von Hamas-Anführer in Chan Yunis
  • Irans Aussenministerium verurteilt US-Angriffe

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 28.5.2026, 12:45 Uhr

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