- In mehreren Gebieten des Libanon starben durch israelische Luftangriffe mehr als zwölf Menschen.
- Die iranischen Revolutionsgarden melden einen Angriff auf eine US-Stellung in Kuwait.
- Der Vorsitzende des Ausschusses für nationale Sicherheit und Aussenpolitik des iranischen Parlaments, Ebrahim Azizi, erklärt, dass der Iran sich nicht von seinen «roten Linien» abbringen lasse.
- Wie US-Medien berichten, soll das US-Militär eine Militäranlage im Iran angegriffen und vier iranische Drohnen abgefangen haben.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Axios: USA und Iran einigen sich auf Verlängerung der Waffenruhe
- Zahlreiche Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon
- Iran bekräftigt Forderung nach Freigabe eingefrorener Vermögen
- Amnesty: Mehr als 6000 Festnahmen im Iran seit Kriegsbeginn
- Vermittler Pakistan schickt Aussenminister nach Washington
- US-Militär bestätigt nächtlichen Luftangriff auf Iran
- Israels Armee meldet Angriff in Beirut
- Iran feuert Raketen und Drohnen auf Kuwait
- Israel meldet Tötung von Hamas-Anführer in Chan Yunis
- Irans Aussenministerium verurteilt US-Angriffe
Quellen: Agenturen, SRF