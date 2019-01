Die griechischen Konservativen, Nationalisten und selbst die Sozialisten in Griechenland wehren sich dagegen, dass das Nachbarland den Begriff Mazedonien künftig noch in irgendeiner Form im Namen führt. Nur die nordgriechische Region mit Zentrum Thessaloniki soll in ihren Augen so heissen dürfen. Allerdings hatten sich die Konservativen, als sie 2008 an der Macht waren, mit den anderen Parteien darauf geeinigt, dass man eine Namenslösung mit geografischer Komponente akzeptieren werde – also genau das, was jetzt mit der Änderung des Landesnamens in Nord-Mazedonien auf dem Tisch liegt.