Zum ersten Mal ist in China ein Klinikchef der neuen Lungenkrankheit zum Opfer gefallen. Liu Zhiming, der Direktor des Wuchang Hospitals in der schwer vom Corona-Virus betroffenen Metropole Wuhan, sei am Montag gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur China News.

Ein Medizinerkollege sagte demnach, der Chefarzt sei in gutem Gesundheitszustand gewesen und hätte selbst nicht erwartet, dass er an der Covid-19-Lungenkrankheit sterben würde. Am Freitag war schon eine Pflegefachfrau desselben Spitals an der Lungenkrankheit gestorben.