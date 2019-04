Das britische Parlament hat sich auch im zweiten Anlauf nicht auf eine Alternative zum EU-Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May einigen können.

Das Unterhaus lehnte alle vier zur Abstimmung stehenden Vorschläge für eine engere Anbindung an die EU nach dem Brexit oder ein zweites Referendum ab.

Kein Vorschlag habe eine Mehrheit im Unterhaus gefunden, teilte das Parlament in London mit.

Der Vorschlag, wonach Grossbritannien nach dem Brexit in einer Zollunion mit der EU bleiben soll, scheiterte nur knapp: 273 Abgeordnete stimmten dafür, 276 dagegen.

Der Vorschlag, nicht nur in der Zollunion, sondern auch im Binnenmarkt mit der EU zu bleiben, wurde deutlicher abgelehnt. Auch der Vorschlag für eine zweite Volksabstimmung erhielt keine Mehrheit. Der Plan, den Brexit notfalls abzusagen, um einen Austritt ohne Abkommen zu verhindern, wurde ebenfalls abgelehnt. Für die Regierung May ist das Resultat rechtlich nicht verbindlich.

Suche nach einem Ausweg geht weiter

Das Parlament spielte wie in der Vorwoche in einer Reihe von Testabstimmungen verschiedene Brexit-Szenarien durch. Der Schritt wurde ergriffen, nachdem Mays mit der EU ausgehandelter Plan für den Abschied drei Mal von den Abgeordneten abgelehnt worden war.

Die Suche nach einem Ausweg aus dem Brexit-Dilemma dürfte am Mittwoch weitergehen. Das Kabinett tagt bereits an diesem Dienstag. Kommt das Parlament nicht bald zu einer Einigung, droht Grossbritannien ein ungeregelter Austritt aus der EU am 12. April.