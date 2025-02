Musk will Bau der Air Force One beschleunigen

Tech-Milliardär Elon Musk soll dafür sorgen, dass Donald Trump schneller ein neues Präsidentenflugzeug bekommt.

Nach jahrelangen Verzögerungen ist unklar, ob wenigstens eine der zwei bestellten 747-Maschinen noch in Trumps Amtszeit übergeben wird.

«Der Präsident will die Flugzeuge schneller», sagte Boeing-Chef Kelly Ortberg im US-Sender CNBC. Deswegen arbeite man mit Musk und dessen Team daran, den Zeitplan zu beschleunigen.

Musk war kürzlich bei Boeing zu Besuch. Sein Team sehe sich unter anderem die Anforderungen an, die das Projekt bremsten, sagte Ortberg.

Aktuell werden als Air Force One zwei umgebaute Boeing 747 eingesetzt, die noch von Präsident Ronald Reagan in Auftrag gegeben und Anfang der 1990er-Jahre in Dienst gestellt wurden. Trump hatte in seiner ersten Amtszeit 2019 zwei neue Maschinen bestellt.

Die derzeitige Air Force One stammt noch aus den 90er-Jahren.

Trump bestellte während seiner ersten Amtszeit zwei neue Maschinen.

Er gab später bei Auftritten vor Anhängern oft damit an, dass er Boeing um eine Milliarde Dollar runtergehandelt habe. Der Flugzeugbauer ging zugleich einen Deal mit einem Festpreis von rund vier Milliarden Dollar ein und verpflichtete sich, eventuell anfallende Mehrkosten zu tragen. Inzwischen kosten die Maschinen Boeing schon über zwei Milliarden Dollar mehr als geplant.

Neues Aussehen für Air Force One

Trump wollte den neuen Präsidentenflugzeugen ursprünglich ein anderes Aussehen verpassen. Seit den 1960er-Jahren haben die Maschinen ein markantes Design in den Farben Weiss und Hellblau. Trump bestellte hingegen Flugzeuge mit einer dunkelblauen Unterseite, einem roten Streifen in der Mitte und einer weissen Oberseite.

Unter Präsident Joe Biden wurde das Farbschema wieder zum klassischen Design umgeändert. Zur Begründung hiess es damals, mit dem dunklen Blau würden sich einige Bauteile stärker aufheizen und das hätte zusätzliche Technik-Tests erfordert.

Musk ist eigentlich Boeing-Rivale

Boeing und die von Musk geführte Weltraumfirma SpaceX sind direkte Konkurrenten: Beide bauen Raumschiffe. Während die Kapseln von SpaceX regelmässig unterwegs sind, erlebte Boeing beim ersten Flug seines Starliners mit Menschen an Bord im vergangenen Jahr eine Blamage.

Nach Problemen wurde beschlossen, dass die Astronauten lieber auf der Internationalen Weltraumstation ISS bleiben sollen und die Boeing-Kapsel leer zur Erde zurückkehrt. Sie landete ohne Probleme.