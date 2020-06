«Die Studie liefert eine mit Spannung erwartete Analyse und bestätigt die Zwei-Meter-Empfehlung, die in der Schweiz gültig ist. Sie liefert auch zusätzliche Hinweise auf die Nützlichkeit von Gesichtsmasken, doch ist die Aussagekraft dort beschränkt: Es ist keine Studie über Masken tragen in der Öffentlichkeit, sondern hauptsächlich in Gesundheitseinrichtungen wie Spitälern oder zu Hause. Und wie die Autoren selber betonen sind die Unsicherheiten der Aussage, gerade bei den Masken, relativ gross (Sicherheit: «low»). Für klarere Aussagen bräuchte es sogenannte randomisierte Studien, die aber im Moment nicht durchführbar sind. Vielleicht liefert in einiger Zeit die Schweiz interessante Anhaltspunkte dazu, weil hier zurzeit in der Öffentlichkeit nur wenig Masken getragen werden – und man das zu gegebener Zeit mit anderen Ländern wird vergleichen können.»