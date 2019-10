Kristalina Georgieva fürchtet drastische Folgen der globalen Handelsstreitigkeiten für die Weltwirtschaft. «2019 erwarten wir ein langsameres Wachstum in fast 90 Prozent der Welt. Die Weltwirtschaft befindet sich derzeit in einer synchronisierten Abkühlung», sagte Georgieva in ihrer Antrittsrede am Dienstag. «Dies bedeutet, dass das Wachstum in diesem Jahr auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Jahrzehnts fallen wird.» Handelsspannungen hätten die weltweiten Produktions- und Investitionstätigkeiten erheblich geschwächt. Es bestehe ein ernstes Risiko, dass sich das bald auf den Dienstleistungssektor und den Konsum auswirke.