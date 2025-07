Libyen ist ein gespaltenes Land mit zwei Regierungen: Eine sitzt in Tripolis im Westen des Landes, eine andere in Bengasi im Osten.

Und deshalb reiste die Delegation aus der EU nach den Gesprächen in Tripolis am Dienstag denn auch umgehend nach Bengasi. Der dortige starke Mann, General Haftar, weigerte sich aber, die Delegation zu empfangen. Sie musste Bengasi unverrichteter Dinge umgehend wieder per Flugzeug verlassen.

Nicht nur die politische Lage in Libyen ist schwierig für die Europäer – EU-Kommissar Brunner weiss natürlich um die Kritik, die vor allem von Menschenrechtsorganisationen kommt. Und so sagte er kürzlich, er wisse, dass man sich in Libyen mit zum Teil «zwielichtigen» Personen einlassen müsse.

Brunner stellt sich aber auf den Standpunkt, dass man in Europa eigentlich keine Wahl hat, als bei der irregulären Migration mit Libyen zusammenzuarbeiten. Wie nachhaltig das am Ende sein wird, wird man sehen.