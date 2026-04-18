Erträglicher macht es die «unerträgliche Hitze» zwar nicht. Aber immerhin bekommt sie in Japan jetzt einen eigenen Namen: «Kokushobi», säuseln oder fluchen die Menschen im Land der aufgehenden Sonne künftig, wenn die Temperaturen die 40-Grad-Marke knacken. Zumindest, wenn der Begriff erfolgreich von der Wetterbehörde auf die Bevölkerung überspringen sollte.

Legende: Mit dem eigenen Begriff wollen die Behörden «deutlicher und effektiver zur Wachsamkeit bei extrem hohen Temperaturen aufrufen.» Getty Images/Anadolu/David Mareuil

Frei übersetzt bedeutet «Kokushobi» so viel wie «grausam» oder «brutal heiss». Über den Namen entschieden haben fast 480'000 Personen in einer Online-Umfrage. Für Tage mit über 25, 30 und 35 Grad gibt es in Japan bereits spezielle Bezeichnungen.

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Weitere Vorschläge waren übrigens «Tag zum Zuhausebleiben» und «Sauna-Tag». Mit dem neuen Begriff soll «deutlicher und effektiver zur Wachsamkeit bei extrem hohen Temperaturen aufgerufen» werden.

Jetzt gibt es auch den passenden Begriff für eine Gluthitze, die hierzulande zum Glück (noch) höchst selten ist. Falls sie dereinst auch hier Einzug halten sollte, haben wir eine kleine Vorauswahl für Sie getroffen, um den Hitzehammer zu benennen: