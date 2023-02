Worum geht es? In der katholischen Kirche Portugals sind in den vergangenen sieben Jahrzehnten einer unabhängigen Untersuchung zufolge mindestens 4815 Kinder sexuell missbraucht worden. Die meisten Täter seien Priester gewesen. Der Ausschuss hatte seine Arbeit Anfang 2022 aufgenommen.

Man kann davon ausgehen, dass es sehr viele Opfer mehr waren.

Wie kommt die Kommission auf diese Zahl der Opfer? Thilo Wagner ist freier Journalist in Lissabon. Er sagt, die Kommission habe über ein Jahr lang Zeugen angehört und Berichte gesammelt. Dabei habe sie über 500 Berichte als glaubwürdig erachtet. «Da aber jeder Geistliche wohl nicht nur ein Kind missbraucht haben mag, sondern viele, hat die Kommission diese Zahl hochgerechnet.» So sei sie auf die knapp 5000 Missbrauchsfälle gekommen. Die Kommission gehe allerdings davon aus, dass es sich dabei um das Minimum handle. «Man kann davon ausgehen, dass es sogar sehr viele mehr waren», so der Journalist. Nach Angaben des Kinderpsychiaters Pedro Strecht, der den Ausschuss koordiniert, waren die Opfer im Durchschnitt 11.2 Jahre alt.

Legende: Der Kinderpsychiater Pedro Strecht ist Mitglied des Ausschusses, der die sexuellen MIssbrauchsfälle der katholischen Kirche Portugals untesucht hat. Reuters/Pedro Nunes

Warum ist die Dunkelzimmer vermutlich so hoch? Einerseits sei dies auf den Zeitraum zurückzuführen. Je weiter man in die Vergangenheit zurückgehe, desto dünner werde die jeweilige Beweislage. Dazu komme ein sozialer Faktor: «Ein grosser Teil der Bevölkerung in Portugal hat bis in die 50er- oder 60er-Jahre keinen Zugang zu Bildung gehabt, insbesondere im Landesinneren». Sie lebten in einem Umfeld, in dem es fast unmöglich sei, über einen sexuellen Missbrauch zu berichten, ohne damit ihr eigenes Leben und ihre Prinzipien infrage zu stellen.

Wer hat sich bei der Kommission gemeldet? Es seien vor allem Zeugen und Opfer aus den Städten, die sich gemeldet hätten. Sie kämen selten vom Land, sagt Beobachter Wagner. Die Kommission schreibt, nur 4 Prozent der Opfer hätten irgendwann Anzeige erstattet. In 27 Prozent aller Fälle habe der Missbrauch länger als ein Jahr angehalten.

Wieso werden die Fälle von sexuellem Missbrauch in der Kirche in Portugal erst jetzt untersucht? In Portugal tue man sich schwer, kontroverse Themen in der Gesellschaft aufzuarbeiten, sagt der Journalist. Dazu kommt, dass die Kirche weiterhin eine grosse Macht habe. Die Initiative zur Aufarbeitung dieser Missbrauchsfälle ging von der Kirche aus.

Zwei Beispiele von Opfer-Aussagen aus dem Bericht: Box aufklappen Box zuklappen «Als ich es meiner Mutter erzählte, glaubte sie mir nicht. Und sie sagte sogar, ich sei schuld», sagte eine als Kind missbrauchte Frau. Ein männliches Opfer berichtete, er sei «mit dem Penis des Priesters zwischen den Beinen und völlig schmutzig» aufgewacht.

Was sagt die katholische Kirche Portugals zu diesem Bericht? «Sie anerkennt das Leid an, das den Opfern zugefügt wurde», sagt Wagner. Einzelne Bischöfe wollen nun eine Entschuldigung aussprechen und die Opfer um Vergebung bitten, doch entschieden werden die weiteren offiziellen Schritte erst auf einer ausserordentlichen Bischofskonferenz Anfang März.

Kommt es jetzt zu Prozessen gegen die fehlbaren Priester? Es werden nur 25 Fälle von Polizei und Staatsanwaltschaft untersucht. Viele Fälle sind verjährt. Die Kommission möchte deshalb, dass Verjährung erst später greift als in anderen Fällen. Bis Ende des Monats werde man der Kirche und den Behörden eine Liste mit den Namen aller mutmasslichen Täter überreichen, die noch als Geistliche in der katholischen Kirche aktiv seien, sagte der ehemalige Justizminister Alvaro Laborinho Lúcio. Er ist Mitglied des Ausschusses.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Reise des amtierenden Papstes nach Portugal im kommenden August? Die Vermutung liege nahe, dass die katholische Kirche in Portugal gewissermassen aufräumen möchte, bevor der Papst komme, sagt der freie Journalist Thilo Wagner.