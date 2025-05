Legende: Gläubige freuen sich vor der Kathedrale von Chiclayo in Peru, wo Leo XIV. einst als Bischof wirkte. EPA/MIKHAIL HUACAN

Papst Leo XIV. hat mehr Zeit seines Lebens in Peru als in den USA verbracht und besitzt die Staatsbürgerschaften beider Länder. Dies zeige, dass er offensichtlich in Südamerika bleiben wollte und nicht in die USA zurückzukehren oder nach Rom zu gehen beabsichtigte, glaubt Benjamin Dahlke. Leos Augustinerorden habe zudem eine starke Verbindung nach Südamerika, wo der Papst als Missionar arbeitete. In den USA gelte man eher als progressiver Geistlicher, wenn man eine Südamerikabindung habe. Themen wie die Unterschiede zwischen Arm und Reich oder die Herausforderungen für indigene Kulturen seien aus konservativer Sicht eher vernachlässigbar.