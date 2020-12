Eine 4- statt 5-Tage-Woche berge auch Gefahren für die Angestellten, sagt die Berner Organisationspsychologin Nicola Jacobshagen: «Wenn die Leute in vier Tagen dasselbe leisten müssen wie bisher in fünf, könnten manche unter Zeitdruck geraten.» Zeitdruck sei grundsätzlich ein sehr starker Stressfaktor, die Gesundheit der Angestellten könnte möglicherweise also unter der 4-Tage-Woche leiden.

Sehr wichtig seien regelmässige Arbeitspausen – auch bei einer 4-Tage-Woche. «Unsere Aufmerksamkeit braucht periodisch zumindest eine kurze Pause.» Nur so könne die Konzentrationsfähigkeit über den Tag aufrecht erhalten werden. Übrigens werde auch in Schweizer Unternehmen die Einführung der 4-Tage-Woche diskutiert – allerdings sei das grundsätzlich bei weitem nicht in allen Branchen möglich. Wichtig sei dabei eine genaue Zielsetzung, eine Einbeziehung der Mitarbeitenden und ein genaues Monitoring, so Jacobshagen.