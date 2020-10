Jacinda Ardern sieht müde aus. Im grünen Sweatshirt, ungeschminkt und ziemlich kaputt, meldet sie sich über Facebook. Sie habe eben ihre Tochter Neve ins Bett gebracht, erzählt sie Millionen von Zuschauern, «und das ist halt nicht kompatibel mit einem formellen Geschäftsanzug».

Zwei Sätze später verdonnert sie die Nation zu einigen der weltweit härtesten Anti-Corona-Massnahmen. Mit Erfolg. Vergangene Woche hatte die Nation die Pandemie im Griff.

Vereinigen statt trennen

Eine Frau, die zwischen Baby stillen und Windeln wechseln mit Washington über bilaterale Wirtschaftsbeziehungen verhandelt. Doch Jacinda Arderns Kommunikationsstil ist konträr zu dem von Donald Trump: Hoffnung statt Angst, vereinigen statt trennen, Mitgefühl statt Ablehnung.

Nach dem Attentat in Christchurch im März 2019, bei dem 51 betende Muslime einem rechtsextremen Terroristen zum Opfer fielen, sprach sie in der Trauerrede nur von Versöhnung.

Legende: Kampf gegen Terrorismus und Gewaltextremismus: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt Premier Jacinda Ardern am 15. Mai 2019 zum «Christchurch Call Meeting» in Paris. Keystone/Archiv

Ardern hatte zwar Politik studiert, stammt aber nicht aus einer Politikerdynastie. Ihr Vater ist Polizist, ihre Mutter Assistentin bei einem Verpflegungsdienstleister. Ihr erster Job war in einem Fish-and-Chips-Laden. 2017 kam sie fast per Zufall an die Macht, nachdem die Labourpartei kurz vor dem Urnengang ihren damaligen Chef in die Wüste geschickt hatte, und dann die Wahlen gewann. Als neue Parteichefin wurde sie Premierministerin, mit 37.

Analyst: Fade Politikerin - tolle Kommunikatorin

Es ist schwierig, ausserhalb Arderns politischer Opposition, der konservativen Nationalpartei, ernsthafte Kritiker zu finden. Einer ist Bryce Edwards. Der Politikanalyst und prominente Medienkommentator sieht im Gespräch mit SRF eine «essenziell zentristische, fade Politikerin, die sorgfältig gefertigte Botschaften weitergibt, die aber eigentlich leer sind». Doch selbst er spricht von einer «tollen Premierministerin» mit einem «unglaublichen Kommunikationstalent».

Legende: Premier Jacinda Ardern tritt am 12. August 2020 in Wellington vor die Presse: In einen Haushalt in Auckland waren zuvor vier Coronavirus-Fälle aus unbekannter Quelle entdeckt worden. Es waren die ersten nach 102 Tagen ohne Meldungen. Es war damals fraglich, ob die Wahlen plangemäss durchgeführt werden können. Keystone/Archiv

Arderns Gegner wissen, sie nicht zu unterschätzen. Die Unnachgiebigkeit, mit der sie die Anti-Corona-Massnahmen umsetzte, ist nur das jüngste Beispiel für ein bemerkenswertes Durchsetzungsvermögen.

Schon Tage nach den Wahlen hatte Ardern Pflöcke eingeschlagen: «Die neuseeländische Wirtschaft muss wieder Neuseeländern dienen», so ihre Antwort auf Jahre unter einer von neoliberaler Ideologie getriebenen konservativen Regierung.

Legende: Jacinda Ardern im letzten Juni an der Wiedereröffnungszeremonie der Redcliffs School in Christchurch. Neun Jahre nach dem grossen Erdbeben konnte die wiederaufgebaute Einrichtung wieder starten. Keystone/Archiv

Sie kippte deren Pläne für eine Steuerreduktion. Priorität seien Gesundheitsversorgung und Ausbildung. Kaufstopps für Ausländer im überhitzten Immobilienmarkt sollten den drastischen Mangel an Wohnraum lindern.

Nicht alle Versprechen eingelöst

Kritiker wie Bryce Edwards weisen jedoch darauf hin, dass Ardern einige Ziele nicht erreicht hat, mit der Labour 2017 in den Wahlkampf getreten war. Pläne, die Verfügbarkeit von erschwinglichem Wohnraum im Verlauf mit dem Bau von 100‘000 Häusern durch den Staat zu verbessern, seien nicht ansatzweise verwirklicht worden. Auch der Graben zwischen Arm und Reich sei weiter gewachsen.

Legende: Wahldebatte im Auckland am 30. September 2020. Premierministerin Jacinda Ardern von Labour und die Chefin der National Party, Judith Collins kreuzen die Klingen. Keystone/Archiv

Wir sind alle ersetzbar.

Der Analyst rechnet für Samstag mit einem «überwältigenden Sieg für Labour». Und wenn nicht? Ardern sieht ihre Zukunft pragmatisch. «Wir sind alle ersetzbar», so die Politikerin. Im Fall einer Wahlschlappe hätte sie mehr Zeit für ihre kleine Tochter und ihren Partner Clarke Gayford. Im Moment wechselt meistens er die Windeln.