In Minneapolis ist es erneut zu tödlichen Schüssen auf einen Mann durch US-Bundesbeamte gekommen.

Das teilten der Gouverneur des Bundesstaats Minnesota, Tim Walz, und die Stadt Minneapolis auf X mit.

Der 37-jährige Mann ist nach der Schiesserei gestorben, wie das US-Ministerium für Innere Sicherheit mitteilte.

Der Mann war am Einsatzort für tot erklärt worden, teilte das Ministerium für Innere Sicherheit [Homeland Security] auf X mit. Hingegen sagte der Polizeichef von Minneapolis, dass der Mann wenig später in einem Spital gestorben sei.

Ministerium: Getöteter war bewaffnet

Die Stadt Minneapolis postete auf X, man sei über Berichte über einen Schussvorfall in der Stadt unter Beteiligung von Bundesbeamten informiert. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Ruhe zu bewahren und die unmittelbare Umgebung zu meiden.

Der erschossene Mann war laut dem Ministerium für Innere Sicherheit bewaffnet. Bundesbeamte hätten eine Operation gegen einen wegen Körperverletzung gesuchten illegalen Einwanderer durchgeführt, als eine Person sich mit einer Halbautomatikpistole Beamten der US Border Patrol näherte, schreibt das Ministerium auf X und veröffentlichte ein Bild der mutmasslichen Waffe.

Die Beamten hätten versucht, den Mann zu entwaffnen, doch dieser habe Widerstand geleistet. Dann habe ein Beamter der Grenzwache [Border Patrol] die Schüsse abgegeben. Beim Getöteten handle es sich um einen 37-jährigen weissen Mann, der vermutlich US-Bürger sei, sagte der Polizeichef von Minneapolis an einer Medienkonferenz.

Gouverneur verlangt Abzug der Bundesbeamten

Der Gouverneur des Bundesstaats Minnesota, Tim Walz, schrieb auf X, dass es erneut einen schrecklichen Schussvorfall durch einen Bundesbeamten gegeben habe.

Er habe mit dem Weissen Haus gesprochen, schrieb der Gouverneur. «Minnesota hat es satt. Das ist abscheulich», schrieb Walz weiter. Präsident Donald Trump müsse den Einsatz beenden. «Zieht die Tausenden gewalttätigen, ungeübten Beamten aus Minnesota ab. Jetzt.»

Person verstorben – beginnende Proteste

Nach der Schiesserei versammelten sich innert kurzer Zeit rund 300 Demonstrierende und beschimpfte die Bundesbeamten und forderte sie auf, nach Hause zu gehen.

Gouverneur Tim Walz forderte US-Präsident Donald Trump an einer Medienkonferenz auf, die Beamten abzuziehen. «Sie säen Chaos und Gewalt.» Minneapolis Stadtpräsident Jacob Frey sagte, wenn das Ziel der Mission darin bestehe, für Frieden und Sicherheit zu sorgen, dann bewirke sie genau das Gegenteil.

Trump reagierte darauf und warf Walz und Frey vor, sie würden mit ihrer Rhetorik einen Aufstand anstacheln, schrieb er auf der Plattform Truth Social.

Legende: Beamten der Zoll- und Einwanderungsbehörde ICE haben in Minneapolis erneut eine Person erschossen. Keystone / Abbie Parr

Anfang Januar hatte ein Beamter der ICE (Immigration and Customs Enforcement) in Minneapolis eine 37-jährige Frau erschossen. Der Fall hatte Proteste ausgelöst. Die Regierung bezeichnete das Vorgehen als Notwehr, Demokratische Politiker und Demonstranten sprachen von übermässiger Gewalt und mangelnder Transparenz bei der Aufarbeitung des Vorfalls.

Die ICE-Einsätze sind Teil der verschärften Abschiebepolitik in der zweiten Amtszeit von US-Präsident Trump. Seit Beginn der verstärkten Einsätze in Minnesota sind laut der US-Regierung rund 3000 Menschen festgenommen worden. Mehrere Klagen lokaler Behörden gegen das Vorgehen der Bundesbehörden sind derzeit bei Gerichten anhängig.