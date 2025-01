Ein Blauflossen-Thunfisch hat bei der ersten Auktion des neuen Jahres auf einem Fischmarkt in Tokio umgerechnet rund 1.2 Millionen Franken eingebracht.

Dies sei der zweithöchste Preis, der je erzielt wurde, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.

Das 276 Kilogramm schwere Prachtexemplar biss am Samstagmorgen vor der Küste von Oma im Norden der Hauptinsel Honshu an. «Er war so fett wie eine Kuh», sagte der 73-jährige Fischer über den Moment, als er den Fisch an seiner Langleine hängen sah.