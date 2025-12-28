Seit Februar herrscht im Kosovo politischer Stillstand: Bei der Parlamentswahl damals blieb die Partei von Ministerpräsident Albin Kurti zwar stärkste Kraft, war aber auf eine Koalition angewiesen. Die Parteien konnten sich jedoch nie auf eine Regierung einigen.

Nun soll diese Blockade enden: Am Sonntag wird zum zweiten Mal innerhalb von elf Monaten ein neues Parlament gewählt.

Als klarer Favorit gilt weiterhin die sozialdemokratische Partei Vetëvendosje (Selbstbestimmung) von Ministerpräsident Albin Kurti. Er regiert seit 2021 mit einer Reformagenda, deren Bilanz bislang gemischt ausfällt.

Bei der Wahl am Sonntag hofft Kurti auf einen ähnlich klaren Sieg wie 2021, als er praktisch allein eine Regierung bilden konnte. Sollte es dafür nicht reichen, ist offen, ob die massgeblichen politischen Akteure Kompromissfähigkeit zeigen, um eine Regierungskoalition zu ermöglichen.

Widerstand von den anderen Parteien

Die zweitstärkste Partei ist die konservative PDK. Kandidat und Ex-Aussenminister Enver Hoxhaj will die Regierung Kurti ablösen. «In den letzten sechs Jahren hat Kurti praktisch nichts gemacht. Er ist in allen Bereichen gescheitert», erklärt Hoxhaj gegenüber SRF News.

Ähnlich klingt es bei der liberalen LDK, der drittstärksten Partei Kosovos. Ein Star der Partei ist die Sängerin Adelina Thaçi-Meta. Kurti habe die Versprechen nicht gehalten bei Infrastruktur, Bildung, Gesundheit, internationalen Beziehungen und Kultur, sagt Thaçi-Meta zu SRF News: «Ich glaube fest daran, dass unsere Partei den Wandel schaffen wird.»

Legende: Albin Kurti möchte bei der Neuwahl einen klaren Sieg für eine Alleinregierung erzielen. Keystone / EPA, GEORGI LICOVSKI

Kurti gewann zwar die Wahlen im Februar klar, verfehlte aber eine Mehrheit im Parlament. Jetzt will er mindestens 50 Prozent der Sitze gewinnen, um allein regieren zu können: «Ich bin nicht gegen eine Regierungskoalition mit einer anderen Partei. Aber derzeit macht die Bitterkeit der Opposition gegen uns eine solche Regierungskoalition unmöglich», sagt Kurti SRF.

In Kosovo blockieren sich derzeit die beiden politischen Lager gegenseitig. Die Wahlen könnten diese Blockade auflösen. Auch die zahlreichen aus der Schweiz angereisten Wählerinnen und Wähler könnten dabei das Zünglein an der Waage sein.

Die Wahllokale schliessen um 19 Uhr. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet.