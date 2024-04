Der Mann marschierte mit Königinnen und Königen. Wurde geadelt. Tafelte mit Premierministern. Und im britischen Parlament setzte sich Sir Jeffrey Donaldson verlässlich für die Anliegen Nordirlands ein.

Der 61-Jährige ist der dienstälteste Parlamentarier Nordirlands, ein politisches Schwergewicht, das den Bürgerkrieg, die «Troubles», von Kindesbeinen an hautnah miterlebte. Ebenso den Frieden vom Karfreitag und das Seilziehen ums Nordirland-Protokoll. Auch ist er wesentlich mitverantwortlich, dass Nordirland wieder eine funktionierende Regierung hat.

Wichtige Rolle im Brexit-Streit

Wenn der langjährige Chef der pro-britischen Unionisten mit pastoraler Stimme jeweils sein Leid über die Folgen des Brexits klagte, klang er eher wie ein Erweckungsprediger als ein Politiker. Dem Schweizer Radio erzählte er noch vor einigen Monaten von einer beeinträchtigen Frau in Belfast, die wegen der Engstirnigkeit der EU-Bürokraten ihre Wohnung in Belfast nicht mehr verlassen könne, weil sie keine Ersatzteile für ihren Rollstuhl erhalte.

Legende: Sir Jeffrey Donaldson am 12. Februar an einem Anlass der Auslandpresse in London. Er hatte die DUP kurz zuvor in eine Regierung mit der katholisch-republikanischen Sinn Fein geführt. Damit beendete er einen jahrelangen Boykott der DUP aus Protest gegen die Brexit-Regeln für Nordirland, der die politischen Institutionen lahmgelegt hatte. Imago/Zuma Wire

Die Menschen in Nordirland würden seit dem Brexit von der britischen Regierung als Menschen zweiter Klasse behandelt. Wenn er von Hunden und Katzen berichtete, die vergeblich auf ihre Augentropfen warten oder von englischen Würsten, die in Nordirland teurer sind als in London, konnte der Nordire mit den braunen Knopfaugen in Fahrt kommen.

Nach dem Erfolg der Absturz

Seinen grössten politischen Erfolg feierte Donaldson jedoch im Februar dieses Jahres. Mit der britischen Regierung konnte er die Umsetzung des Nordirland-Protokolls so justieren, dass seine Democratic Unionist Party (DUP) nach zwei Jahren Boykott endlich wieder in die nordirische Regierung zurückkehrte. Das hat Donaldson Lob und Anerkennung von allen Seiten gebracht. Und man ging davon aus, dass er seine Partei in die nächsten Wahlen führen werde.

Wenigstens so lange, bis Nordirland am Karfreitag mit der Meldung geweckt wurde, Donaldson und seine 58-jährige Frau seien am Vortag festgenommen worden. Ihm würden verschiedene Sexualdelikte vorgeworfen, die länger zurückliegen sollen. Darunter eine Vergewaltigung. Die beiden waren am Gründonnerstag festgenommen, stundenlang verhört und wieder freigelassen worden.

Legende: Sir Jeffrey Donaldson beim Verlassen des Gerichts in Newry am 24. April 2024. Einige Zuschauer wollten sich ihm unter Spottrufen nähern, wurden aber von der Polizei abgehalten. Das Gericht nahm vorerst nur die Personalien auf und liess sich bestätigen, dass er die Anklagepunkte verstanden hat. Er und seine Frau bleiben auf Kaution frei. Keystone/AP/Brian Lawless

Weitere Einzelheiten gab die Polizei bis heute nicht bekannt. Seiner Frau wird Beihilfe vorgeworfen. Donaldson hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Innerhalb von Stunden trat er aber von all seinen Ämtern zurück und tauchte ab.

Der Schock

Die Festnahme des Spitzenpolitikers erschütterte die nordirische Öffentlichkeit. Die Reaktionen reichten von Unglauben bis Abscheu. Gross war jedoch die Furcht, dass nach dem Vorfall die nordirische Regierung wieder auseinanderbrechen könnte. Das ist nicht eingetreten.

Weit schwieriger dürften sich aber die nächsten Wahlen gestalten. Die Unionisten liegen in den Umfragen hinter der irisch-nationalistischen Sinn-Fein-Partei. Der Fall von Donaldson dürfte keine Wahlhilfe sein. Am Mittwoch ist er nun erstmals wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Vor dem Provinzgericht der Stadt Newry südlich von Belfast.