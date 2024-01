Zu den möglichen Beweggründen der DUP zur Zusammenarbeit in Regierung und Parlament sagt SRF-Grossbritannien-Korrespondent Patrik Wülser: «Nordirland funktionierte in den vergangenen zwei Jahren gewissermassen im Modus eines Autopiloten, das Parlament war eingemottet. Die Region wurde in dieser Zeit von Verwaltungsangestellten administriert, es konnten keine Gesetze verabschiedet werden. Auch gab es kein Budget – etwa für das Gesundheitswesen oder Lohnerhöhungen. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung nahm immer mehr zu – und London drohte, am 8. Februar Neuwahlen auszurufen. Vielleicht realisierten die DUP und die Unionisten, dass ihnen die Sympathien verloren gehen, wenn sie die Bevölkerung weiterhin in Geiselhaft hält. Zudem signalisierte London Entgegenkommen für die Sorgen der probritischen Unionisten.»