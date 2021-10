EU-Korrespondent Charles Liebherr: Die EU schlägt zwar vor, die praktische Umsetzung des Nordirland-Protokolls massiv zu vereinfachen. Diese mache Brüssel auf Basis der Erfahrungen der letzten Monate und auf Grundlage von vielen Gesprächen mit Betroffenen in den letzten Wochen. «Aber die EU ist nicht bereit, das Nordirland-Protokoll an sich zu verhandeln.» Der britische Brexit-Minister Frost stellt den Europäischen Gerichtshof infrage. Dieser solle nicht mehr für Streitigkeiten verantwortlich sein. «Auch dieser Punkt ist für die EU nicht verhandelbar», sagt Liebherr. Nordirland sei Teil des EU-Binnenmarktes und müsse sich damit auch an alle Regeln des Rechtsraums halten.



Grossbritannien-Korrespondent Patrik Wülser: Wenn Waren des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel oder Medikamente künftig ohne Zollkontrollen passieren könnten, scheint das ein praktischer Vorschlag der EU zu sein. Bei der nordirischen Bevölkerung komme dies auch durchaus gut an, sagt Wülser. «Viele Alltagssorgen würden dadurch mehr oder weniger beseitigt – vom Aufschrei über die berühmten Frühstückswürstchen bis zu Magentropfen für den kranken Kater, die plötzlich doppelt so viel kosten.» Die Grundsatzablehnung durch Brexit-Minister Frost werde denn auch durchaus kritisch betrachtet in der britischen Bevölkerung.