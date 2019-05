Das kleine Balkanland hatte sich im Februar von Mazedonien in Nordmazedonien umbenannt. Mit dem innenpolitisch umstrittenen, von der EU hingegen in höchsten Tönen gelobten Schritt wurde ein Streit mit Griechenland beigelegt. Athen hatte seit der Unabhängigkeit Mazedoniens vor 27 Jahren darauf bestanden, dass der nördliche Nachbar seinen Namen ändert, weil eine Region im Norden Griechenlands genauso heisst und Gebietsansprüche befürchtet wurden. Doch der beigelegte Namensstreit hat den Riss im gespaltenen Land weiter vertieft. Die prowestlichen Sozialdemokraten wollen eine Annäherung an die EU und die Nato. Die nationalistische Opposition will ein starkes Nationalgefühl durch die Identifizierung mit der Vergangenheit des berühmten Mazedoniers Alexander des Grossen. Als EU- und Nato-Mitglied konnte Griechenland mit seinem Veto jede Annäherung Mazedoniens an die westlichen Bündnisse blockieren. Inzwischen ist der Beitritt Nordmazedoniens zur Nato eingeleitet worden.